2021/09/28 | 09:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألقت استخبارات فرقة الامام علي القتالية، الثلاثاء، القبض على قيادي في تنظيم داعش الارهابي في منطقة النعيمية، شرقي الأنبار.وذكر مصدر مخول في فرقة الامام علي (عليه السلام) القتالية اللواء الثاني الحشد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال قيادي بـ”داعش” في الأنبار المركز الخبري الوطني.

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