حربية يعلق على عملية الإطاحة بعصابة إجرامية في ذي قار

2021/09/28 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علق قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشات الفريق الركن سعد علي عاتي الحربية، اليوم الثلاثاء، على عملية الإطاحة بعصابة إجرامية في ذي قار.

وقال الحربية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "ها هم أبناءكم الغيارى يثبتوا بأنهم أهلا" لتحمل المسؤولية والعين الساهرة لأمنكم وأمانكم لقد قام نفرا" ضال ممن سولت له نفسه العبث بأمن هذه المدينة وتعكير صفوها حيث قاموا بالاعتداء على أبناءكم من القوات الأمنية أثناء تأديتهم لواجباتهم بحماية مديتنا وقاموا بأطلاق النار تجاه أخوتكم من القوات الامنية وذلك بعد ألقاء القبض على أحدهم وضبط بحوزته مواد مخدرة أثناء ذلك قام أحد أفراد العصابة بألقاء قنبلة يدوية انفجرت عليه أثناء ألقاءها".

واضاف انه "هذا وتم مطاردة بقية أفراد العصابة ومحاصرتهم داخل أحد الابنية المتروكة وألقاء القبض عليهم جميعا واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتقديمهم للعدالة ليناولوا جزاءهم العادل"، مضيفا : "من هنا نعاهدكم عهد الرجال الاوفياء بأن نكون لكم حصن الأمان والعين التي لا تنام واليد الضاربة لمن تسول له نفسه العبث بأمنكم وأمانكم".

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