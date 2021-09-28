الحشد يلقي القبض على قيادي بداعش شرق الأنبار

2021/09/28 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الانبارتمكنت استخبارات فرقة الامام علي القتالية التابعة للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، من القبض على قيادي في تنظيم داعش الارهابي في منطقة النعيمية.وذكر المكتب الإعلامي الخاص للفرقة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن "مفارز استخبارات الفرقة، تمكنت من القاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الارهابي وفق مذكرات قبض رسمية بمنطقة النعيمية ضمن قاطع المسؤولية في محور شرق الانبار".وأضاف ان "عملية القاء القبض على الارهابي المدعو( م ٠ ع ٠ ع ) والمطلوب ضمن المادة 4 ارهاب ، جاءت بعد جمع المعلومات والتحري الدقيق لاستخبارات الفرقة ،في الساعات الاخيرة ليوم الاثنين 27-9-2021، وفق مذكرة قبض رسمية في منطقة النعيمية ضمن قاطع عمليات شرق الانبار"، مشيراً الى انه "تم تسليمه المطلوب للجهات المختصة لأخذ جزاءه العادل".

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