وفاة اثنين من الحرس الثوري الايراني من جرحى الحريق الذي اندلع في احد مراكز ابحاثه

2021/09/28 | 09:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن الحرس الثور ي الايراني عن وفاة اثنين من الذين اصيبوا أمس الاول الاحد في الحريق الذي وقع في مركز دراسات الاكتفاء الذاتي التابع للحرس غرب العاصمة طهران.واوضح في بيان ان الحريق الذي وقع في احد المخازن التابعة للمركز اسفر عن اصابة عدة اشخاص ، لكن اثنين منهم توفيا وهما مرتضى كريمي وحسين عابدي بسبب وخامة اصابتهما".وكان الحرس الثوري الايراني قد اعلن يوم الاحد الماضي عن اندلاع حريق في أحد مراكز اابحاثه غرب طهران، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح"./انتهى2

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