القبض على قيادي في تنظيم داعش الارهابي شرقي الانبار

2021/09/28 | 09:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت قوة من استخبارات فرقة الامام علي (عليه السلام) القبض على قيادي في تنظيم داعش الارهابي وفق مذكرات قبض رسمية بمنطقة النعيمية ضمن قاطع المسؤولية في محور شرق الانبار.وذكر مصدر في القوة / حسب اعلام الحشد / ان : عملية القاء القبض على الارهابي المدعو( م ٠ ع ٠ ع ) المطلوب ضمن المادة 4 ارهاب ، جاءت بعد جمع المعلومات والتحري الدقيق لاستخبارات الفرقة ، وفق مذكرة قبض رسمية في منطقة النعيمية ضمن قاطع عمليات شرق الانبار ، مشيراً الى تسليمه المطلوب للجهات المختصة لأخذ جزائه العادل./انتهى3

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