الاتصالات: مطبعة البريد ستعمل وفق احدث التصاميم العلمية وبنظام امني متطور

2021/09/28 | 09:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاجأعلنت مديرية البريد في وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، تطوير مطبعة البريد بأحدث الاجهزة، وفيما بينت قرب افتتاح موقعها المتطور، كشفت عن اقسامها الرئيسية.وقال مدير عام البريد في الوزارة ادريس النجفي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الشركة العامة للبريد قامت بالتعاون مع القطاع الخاص بتطوير مطبعة البريد العراقي لتكون بمستوى المطابع الدولية"، مبينا انه "تم تجهيز المطبعة بالأجهزة المتخصصة بالتعاون مع كبرى الشركات الألمانية في هذا المجال".واضاف انه "سيتم افتتاح موقع المطبعة الجديد الذي صمم وفق افضل سياق عالمي لتقديم كافة الخدمات الطباعية"، مشيرا الى ان "الهدف من انشاء هذه الوحدة الحديثة في مطابع البريد العراقي هو لتغطية احتياجات الشركة من هذه الصناعة في إطار تطوير خدماتها ولتلبية احتياجات السوق من المطبوعات وخدمة القطاعات العامة والخاصة في العراق مثل شركات الاتصالات وغيرها".وتابع النجفي ان "المطبعة ستكون مجهزة بوحدة رقمية حديثة مختصة بطباعة الفواتير وكشوفات الحسابات للبنوك وامكانية طباعة الطوابع البريدية وذلك بأعلى مستوى من الجودة العالمية"، موضحا ان "هذه المطبعة تعتبر انجازا جديدا يضاف لسلسلة الانجازات الذي تم تحقيقها خلال الاشهر القليلة الماضية ضمن اطار استراتيجية متكاملة تنفذها الشركة والتي ستصبح من أهم المؤسسات الخدمية لتغطية احتياجات الخدمات البريدية المتطورة".واكد النجفي ان "المطبعة الجديدة سوف تسهم في توفير الحلول المختلفة بمجال الطباعة الحديثة للعديد من الشركات العاملة في السوق العراقية لتحقيق التكامل بين المؤسسات والبريد العراقي"، لافتا الى انها "ستعمل وفق أحدث النظم العلمية الاوروبية المؤمنة وسيتم تجهيزها بأحدث الامكانيات، كما ستعمل بنظام امني مشدد حيث ستكون جميع أبوابها ذات إقفال الكترونية تعمل وفق بصمة الابهام وقزحية العين، فضلا عن تجهيزها بنظام مراقبة عال المستوى مكون من اكثر من 100 كاميرا متطورة يمكن مراقبتها عن بعد ولديها خاصية تسجيل واستيعاب كبيرة وامكانية المراقبة على مدار الساعة".وبين النجفي ان "المطبعة ستكون لديها قاصات متخصصة لحفظ الـ(DATA) والتصاميم، لمنع الوصول اليها سوى المختصين فقط"وبشأن اقسام المطبعة، ذكر النجفي ان "المطبعة تتضمن مجموعة من الأقسام الرئيسية وهي قسم الفرز والمونتاج وقسم التصميم وقسم الطباعة (الاوفسيت) وقسم التجميع والتجليد وقسم الطباعة الرقمية وقسم الطباعة الامنية وقسم التعبئة والتغليف وقسم إدخال البيانات والتجهيز وقسم الطباعة الدعائية على اللوحات والاقمشة والزجاج وقسم الهدايا والدروع وقسم الـ(IT)، فضلا عن انشاء منصة الكترونية خاصة بطباعة الطوابع الشخصية وبالاعداد التي تحدد من قبل الزبائن والتي تجسد مناسباتهم".

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