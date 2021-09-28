2021/09/28 | 09:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأسماك مفيدة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز العصبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمواجهة عواصف الخريف..إطباء ينصحون بتناول السمك) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمواجهة عواصف الخريف..إطباء ينصحون بتناول السمك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).