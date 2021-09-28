مطاردات بالقنابل والاسلحة بين عصابة والقوات الامنية جنوب العراق (صور)

2021/09/28 | 09:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الأمنية في محافظة ذي قار، الثلاثاء، من القاء القبض على أحدى العصابات الإجرامية، حيث قام احد افراد هذه العصابة بإطلاق النار باتجاه القوات الأمنية اثناء أدائها الواجب.

وذكرت الخلية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (28 ايلول 2021)، ان "القوات الامنية تمكنت من اعتقال احى العصابات الاجرامية بعد ان قام احد افراد هذه العصابة بإطلاق النار والاشتباك معهم"، لافتة الى انه "تم القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة، في اثناء ذلك حاول عنصر اخر من عناصر هذه العصابة القاء قنبلة يدوية انفجرت عليه اثناء القاءها".

واضاف البيان، انه "تمت مطاردة بقية أفراد العصابة ومحاصرتهم داخل احد الابنية المتروكة وإلقاء القبض عليهم جميعا، حيث اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

واوضح، ان "القوات الأمنية مستمرة في مكافحة الجريمة ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن.



وانها بالمرصاد لأي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في جميع مناطق البلاد".

N.A

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