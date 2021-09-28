المرصد السوري لحقوق الإنسان: سماع أصوات انفجارات عند الحدود العراقية السورية

2021/09/28 | 09:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع أصوات انفجارات عند الحدود العراقية السورية, قرب البوكمال، والتي تتمركز فيها فصائل مسلحة تابعة الى إيران, نتيجة قصف من طائرة مجهولة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قصف على مدينة الميادين, حيث دوت انفجارات عنيفة في منطقة المزارع قرب المدينة الواقعة في ريف دير الزور, نتيجة قصف من طائرة مجهولة الهوية على مواقع للفصائل الإيرانية في منطقة غرب الفرات على الأراضي السورية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

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