الأهلي السعودي

2021/09/28 | 09:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت إدارة النادي الأهلي، الثلاثاء، عن استيائها من قرار استبعاد الفريق من مبادرة الحوكمة، بقرار من فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية في وزارة الرياضة.

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