القوات الأمنية تشتبك مع داعش بصلاح الدين وتحبط ادخال مواد متفجرة من سوريا للعراق

2021/09/28 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن اشتباك القوات الأمنية مع داعش بصلاح الدين، فيما اكدت احباط ادخال مواد متفجرة من سوريا للعراق.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "من خلال المتابعة الميدانية، تمكنت قوة من الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية من قتل احد عناصر عصابات داعش الإرهابية، وذلك بعد أن قامت بإطلاق النار على مجموعة مكونة من ثلاثة عناصر وهم يحاولون فتح احد المحلات على الشارع العام في منطقة القادرية بناحية مكيشيفة، جاءت هذه العملية بعد الاشتباك مع هذه العصابة ومازال البحث جار عن العنصرين الإرهابيين فيما تم العثور على جثة العنصر الثالث، وقد أسفرت هذه العملية عن إصابة طفيفة لاحد منتسبي الشرطة الاتحادية".

واضافت انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب، تمكنت القوات الأمنية في الفرقة الخامسة عشر بالجيش من منع محاولة لإدخال ١٨ كيس زنة ٥٠٠ كغم مملؤة بمادة TNT"، مبينة ان "عملية ضبط هذه المواد تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص والمتابعة بواسطة الكاميرات الحرارية ، اذ جرى رصد مجموعة من الاشخاص يستقلون عجلة وهم يحاولون إدخال هذه المواد المتفجرة من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية عن طريق قرية( نعيم) المحاذية للشريط الحدودي، حيث قاموا بافراغ هذه الأكياس هناك، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

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