منع محاولة لإدخال ١٨ كيسا زنة ٥٠٠ كغم مملؤة بمادة TNT من سوريا للبلاد

2021/09/28 | 10:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / منعت قوة من الجيش العراقي ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب محاولة لإدخال ١٨ كيسا زنة ٥٠٠ كغم مملؤة بمادة TNT.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني : ان عملية ضبط هذه المواد تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص والمتابعة بواسطة الكاميرات الحرارية ، اذ جرى رصد مجموعة من الاشخاص يستقلون عجلة وهم يحاولون إدخال هذه المواد المتفجرة من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية عن طريق قرية( نعيم) المحاذية للشريط الحدودي، حيث قاموا بافراغ هذه الأكياس هناك./انتهى3

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