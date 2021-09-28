ليفربول في ضيافة بورتو الليلة بدوري أبطال أوروبا

2021/09/28 | 10:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ يستضيف نادي بورتو البرتغالي نادي ليفربول الانكليزي في الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الدراجاو"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية، فى دوري أبطال أوروبا بكرة القدم للموسم الحالي 2021 - 2022.وستقام فى الوقت ذاته مواجهة قوية أخرى بالمجموعة الثانية، تجمع ميلان الإيطالي مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعب "سان سيرو"، في إيطاليا ".ويتصدر الريدز المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على ضيفه ميلان بنتيجة 3 – 2 في الجولة الأولى، بينما يمتلك الفريق البرتغالي نقطة واحدة بعد تعادله السلبي مع مضيفه أتلتيكو مدريد ".ويتفوق ليفربول تاريخيا في مواجهاته أمام بورتو، على مستوى دوري الأبطال، إذ تقابل الفريقان في 6 مباريات، حقق الريدز الفوز في 4 مواجهات وحسم التعادل مباراتين "./انتهى2

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