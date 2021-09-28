التخطيط: متوسط الماء الصالح للشرب المجهز بلغ 365 لترًا لكل فرد

2021/09/28 | 10:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة التخطيط العراقية، يوم الثلاثاء، أن ثلث سكان الريف يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب، مبيناً أن أقل محافظة الانبار حازت على أقل معدل من تلك المياه.

وقال الجهاز المركزي للاحصاء التابع للوزارة في تقرير له للعام الحالي 2021 إن “نسبة السكان المخدومين بشبكات المياه الصالحة للشرب في عموم البلاد خلال عام 2020 بلغت 83.4%، منها 91.7% في الحضر”، مبيناً أن “أكثر من ثلث سكان الريف مازالوا غير مخدومين بهذه الشبكات، إذ بلغت نسبة المخدومين 65.6%”.

وأضاف تقرير الجهاز، أن “متوسط نصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب المجهزة للسكان الكلي في العراق بلغ 365 لتراً في اليوم”، مشيراً إلى أن “أعلى متوسط لنصيب الفرد سجل في محافظة ميسان وقد بلغ 636 لتراً يومياً، في حين كان أقل معدل في محافظة الانبار حيث بلغ 166 لتراً في اليوم”.

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