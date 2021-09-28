إحباط محاولة تهريب مادة الطحين في بغداد

2021/09/28 | 10:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيارة تحمل نحو ٧٠٠ كيس من مادة الطحين من مفردات البطاقة الوطنية المعدة للتهريب.

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