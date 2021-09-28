هزة ارضية تضرب منطقة عراقية

2021/09/28 | 10:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية، الثلاثاء، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية صباح اليوم جنوب شرقي قضاء كلار في إدارة منطقة "كرميان" بإقليم كوردستان.

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة اطلع عليه NRT عربية، (28 ايلول 2021)، ان "الهزة الارضية سجلت عند تمام الساعة 09:02:31 من صباح اليوم حسب التوقيت المحلي"

ووفقا للتقرير فإن "الهزة بلغت قوتها (3،8) درجة وفق مقياس ريختر حيث تبعد (8)كم جنوب شرق قضاء كلار".

وأشار التقرير إلى أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى ".

N.A

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