القوات الامنية تكشف عملية نقل للمواد المتفجرة من سوريا الى العراق

2021/09/28 | 10:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عملية تهريب مواد متفجرة من سوريا للعراق.

وذكرت الخلية، في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (28 ايلول 2021)، انه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب، تمكنت القوات الأمنية في الفرقة الخامسة عشر بالجيش من منع محاولة لإدخال 18 كيس زنة 500 كغم مملؤة بمادة TNT".

وأضاف البيان، أنه "تمت عملية ضبط هذه المواد بعد تشكيل فريق عمل مختص والمتابعة بواسطة الكاميرات الحرارية ، اذ جرى رصد مجموعة من الاشخاص يستقلون عجلة وهم يحاولون إدخال هذه المواد المتفجرة من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية عن طريق قرية (نعيم) المحاذية للشريط الحدودي"، لافتا الى انه " قاموا بافراغ هذه الأكياس هناك، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

N.A

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