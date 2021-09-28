2021/09/28 | 10:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Tg0QqwezYsM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة ...قراءة سيرة أربعينية الإمام الحسين (ع)من العتبة الحسينية المطهرة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة ...قراءة سيرة أربعينية الإمام الحسين (ع)من العتبة الحسينية المطهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).