2021/09/28 | 10:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Wtan2dfDxUw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاظم الياور: استبعاد الفاسدين هو دافع كبير للمشاركة الفاعلة في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاظم الياور: استبعاد الفاسدين هو دافع كبير للمشاركة الفاعلة في الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).