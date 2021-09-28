تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت قضاء كلار في السليمانية

2021/09/28 | 10:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية جنوب شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية.

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وقال إعلام الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 أيلول 2021)، إنه "تعلن وزارة النقل العراقية، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية صباح اليوم، الموافق 28 أيلول 2021 جنوب شرق كلار من محافظة السليمانية".

وأضاف، أن "الهزة الأرضية سجلت عند تمام الساعة 09:02:31 من صباح اليوم حسب التوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3،8 درجة حيث تبعد 8 كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية".

وتابع، أنه "تم الشعور بالهزة من قبل المواطنين في المنطقة".

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