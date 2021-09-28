كيف يجب أن تحدد وقت تلقي لقاحي الإنفلونزا وفيروس كورونا؟ دكتور فاوتشي يشرح

2021/09/28 | 10:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل من الآمن تلقي لقاح فيروس كورونا أو الجرعة المعززة من اللقاح في الوقت ذاته لتلقي لقاح الإنفلونزا؟ دكتور أنتوني فاوتشي يعلق على التوقيت.

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