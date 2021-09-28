الرئيس صالح: يجب استلهام الدروس الخالدة من مسيرة الحسين طريقاً للإصلاح نحو دولة مقتدرة ترتكزُ على الإرادة الحرّة للعراقيين

2021/09/28 | 10:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة استلهام الدروس الخالدة طريقاً للإصلاح نحو دولة مقتدرة ترتكزُ على الإرادة الحرّة للعراقيين.وأكد الرئيس صالح في تغريدة بمناسبة اربعينية الامام الحسين عليه السلام ان المسيرة الراجلة نحو كربلاء الإباء تجسيد حقيقي لإصرار … Readmore

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