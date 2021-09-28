تفجير في السويد يصيب 25 شخصاً بجروح

2021/09/28 | 10:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حدث، اليوم الثلاثاء، تفجير داخل مبنى سكني في السويد.وذكرت وسائل إعلام دولية، ان “انفجاراً لم تعرف طبيعته حدث داخل مبنى سكني في مدينة غوتنبرغ بدولة السويد”.وأشار الى ان “الانفجار أدى إلى إصابة 25 شخصاً بجروح”، دون مزيد من التفاصيل.

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