تسجيل هزة رضية بقوة 3.8 درجة في السليمانية

2021/09/28 | 10:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سجلت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية، اليوم الثلاثاء، جنوب شرق كلار من محافظة السليمانية.وذكرت الهيئة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الهزة الأرضية سجلت عند تمام الساعة 09:02:31 من صباح اليوم حسب التوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3.8 درجة حيث تبعد 8 كم جنوب شرق قضاء …

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