شرطة ديالى تواصل تنفيذ عملياتها الامنية في بساتين العبارة

2021/09/28 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالىتواصل مفارز مديرية شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملياتها الامنية في بساتين ناحية العبارة .وذكرت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أنه "بإشراف مدير شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري تواصل دوريات اقسام الشرطة وقطعات افواج الطوارئ ومديرية شؤون افواج طوارئ ديالى تنفيذ عملياتها الامنية لدهم وتفتيش مناطق البساتين المحاذية لنهر ديالى".وأضاف أن "هذه العملية تأتي لمنع اوكار داعـش الارهابية من ايجاد ملاذ آمــــن بين ناحيتي ابي صيدا والعبارة".

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