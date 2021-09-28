دعوة اممية جديدة لتحقيق مستقل وحيادي بانفجار مرفأ بيروت

2021/09/28 | 10:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعت الأمم المتحدة مجددا إلى إجراء تحقيق مستقل وحيادي وشفاف في تفجير مرفأ بيروت.وهز في 4 من اب العام الماضي انفجار كبير جداً مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، مدمّراً أغلب معالمها، وذلك بسبب تخزين حوالي 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم في مستودع المرفأ، ما اسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وآلاف الجرحى وتشريد 300 ألف نسمة لفترة مؤقتة، وتضرر 73 الف شقة سكنية./انتهى3

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