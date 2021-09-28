مصادر صحفية الجبير وشمخاني التقيا سرا في جولة رابعة من المحادثات السعودية الايرانية في بغداد

2021/09/28 | 10:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين عراقيين قولهم إن مسؤولين من السعودية وإيران التقوا سرا في بغداد قبل نحو أسبوع، وعقدوا جولة مباحثات هي الرابعة التي تستضيفها بغداد لاحتواء الأزمة بينهما.ونقلت الوكالة عن مسؤول عراقي أن اللقاء لم يكن وزاريا لكنه كان إيجابيا، وتناول قضايا منها إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.وفي سياق متصل، نقلت صحيفة طهران تايمز عن مصادر أن أمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني مثّل إيران في اللقاء، بينما مثّل الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.وكاتنت بغداد قد استضافت الجولات الثلاث الماضية بين السعودية وايران في تقدم سياسي ودبلوماسي للعراق لحل خلافات دول الجوار./انتهى3

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