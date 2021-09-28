2021/09/28 | 10:39 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الأولى..المالية ترفع الدعم عن زراعة الذرة الصفراء في كركوك

اعلنت مديرية زراعة كركوك، الثلاثاء، عن رفع وزارة المالية الدعم المالي عن شراء محصول الذرة الصفراء بعد سنوات من الدعم الذي كان يصل بنسبة ٣٠%.

وقال مدير الدائرة زهير علي، إن "وزارة المالية رفعت الدعم المالي عن شراء محصول الذرة الصفراء وهذا الأمر يحصل للمرة الأولى منذ سنوات حيث كان الدعم يصل الى ما مقداره ٣٠ بالمئة"، لافتاً إلى أن "استلام وتسويق المحصول قد يتأثر ويقوم المسوقين بالتوجه الى السوق المحلية لتسويق المنتوج".

وأضاف أن" الإنتاج المتوقع لمنتجي الذرة الصفراء لهذا العام يصل الى ٤٠٠ الف طن وسعر شراء الدولة للطن الواحد يصل الى ٣٥٠ الف دينار".

وأكد علي، أن "زراعة كركوك قامت بافتتاح وتدشين أول معمل لإنتاج علف السيلاج في محافظة كركوك بطاقة 35 طن في الساعة، وقد صرح المستثمر أن الخطة الاولية للمشروع هي إنتاج 40 ألف طن قابل للزيادة في حال تم بيع المنتج وبعد ذلك تم زيادة الحقول المزروعة بالذرة الصفراء بالاصناف الخاصة بإنتاج علف السيلاج ومعدات الحصاد من اجل انجاح عملهم خدمة للقطاع الزراعي".

يشار إلى أن السيلاج هو علف أخضر تم حفظه عن طريق عملية التخمير ويستخدم للمواشي كعلف سهل الهضم ومرتفع القيمة الغذائية، ويحفظ العلف الأخضر أو بقايا المحاصيل الحقلية الطرية بمعزل عن الهواء بحيث تكون الرطوبة حوالي 65% فتتحول المادة السكرية الموجودة بالنبات بشكل إلى حامض لاكتيك (اللبن) الذي يعمل كمادة حافظه وبذلك يمكن ان نسمي السيلاج بانه النباتات الخضراء المحفوظة.

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