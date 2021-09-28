2021/09/28 | 10:41 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوري أبطال أوروبا..أبرزها مواجهة السيتي وسان جيرمان..مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تشهد الملاعب الأوروبية، اليوم الثلاثاء (28 ايلول 2021)، اقامة عدة مباريات ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي ابرز مواجهات اليوم يصطدم مانشستر سيتي بمضيفه باريس سان جيرمان، فيما يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلاً على ميلان.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت بغداد، وسوف يتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

أياكس أمستردام وبشكتاش في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت بغداد، وسوف يتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

شاختار دونيتسك وإنتر ميلان في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت بغداد، وسوف يتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

ريال مدريد وشريف في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت بغداد ، وسوف يتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

بورتو وليفربول في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت بغداد ، وسوف يتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

ميلان وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت بغداد ، وسوف يتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 1.

بوروسيا دورتموند وسبورتينج لشبونة في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت بغداد ، وسوف يتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 2.

لايبزغ وكلوب بروج في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت بغداد.

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