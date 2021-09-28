كربلاء المقدسة تواصل استقبال الوافدين لإحياء الزيارة الأربعينية

2021/09/28 | 10:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واع

يواصل ملايين الزائرين، اليوم الثلاثاء، إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في محافظة كربلاء المقدسة.

واحتشدت جموع المؤمنين في مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام) وسط المحافظة.

واتخذت القوات الأمنية إجراءات مشددة لمنع حدوث أي خرق أمني، فيما انتشرت فرق صحية في أغلب مناطق المحافظة وخاصة قرب المرقدين لفرض الإجراءات الوقائية والتدخل عند حدوث أي طارئ وخاصة لكبار السن.

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