العمليات المشتركة: خطة الزيارة تجري وفقاً لما مخطط لها مع وجود انسيابية عالية بحركة السير

2021/09/28 | 10:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة أن خطة تأمين الزيارة الأربعينية تجري وفقاً لما مخطط لها مع وجود انسيابية عالية بحركة السير على طرق الزائرين.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن وزير الداخلية ونائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اركان الجيش فضلاً عن باقي القادة الأمنيين موجودون في كربلاء للأشراف على خطة تأمين الزيارة مشيرا الى ان الانسيابية عالية في حركة السير وعلى طرق الزائرين.

وأكد الخفاجي عدم حدوث أي خرق أمني حيث تقوم القوات الأمنية بعمليات استباقية وسط تعاون من قبل المواطنين ساهم في إنجاح الزيارة.

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