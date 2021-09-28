طائرة مجهولة تقصف المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا

2021/09/28 | 10:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" فجر اليوم الثلاثاء إن أصوات انفجارات سمعت عند الحدود السورية العراقية قرب البوكمال، نتيجة قصف من طائرة مجهولة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية".

وأضاف أن ذلك يأتي بالتزامن مع قصف مدينة الميادين حيث دوت انفجارات عنيفة في منطقة المزارع قرب مدينة الميادين في ريف دير الزور، نتيجة قصف من طائرة مجهولة الهوية على مواقع في منطقة غرب الفرات قال إنها إيرانية.

وأشار "المرصد السوري" إلى أنه وثق في منتصف شهر سبتمبر مقتل 3 أشخاص من "الحشد الشعبي" العراقي جراء استهداف جوي على الحدود السورية العراقية.

وأفاد بأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وأوضح أن الطائرات المسيرة التي استهدفت آليات وشاحنات عناصر الحشد الشعبي بريف البوكمال لا تزال مجهولة الهوية، وسط نفي واشنطن أن تكون طائراتها نفذت الضربات.

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