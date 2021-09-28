العراق يكشف تفاصيل إحباط محاولة تهريب مواد متفجرة من سوريا

2021/09/28 | 10:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الثلاثاء، عن إحباط محاولة تهريب مواد متفجرة من سوريا إلى الأراضي العراقية.

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