2021/09/28 | 11:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لامعة، أنيقة، مصقولة، ثمينة..لفترة طويلة، كان اللؤلؤ أهم الموارد الطبيعية لدولة قطر، ويستخدم تقليديًا في إنتاج المجوهرات والملابس.الآن يُعرض هذا التقليد في أكبر معرض عام للؤلؤ في العالم بمتحف الدوحة الوطني.ندى خميس السليطي، مصممة أزياء قطرية كان جدها تاجرًا مشهورًا للؤلؤ، تأخذنا عبر المعرض لتزويدنا بمعلومات عن هذه الأحجار المُستخدمة في صناعة الأزياء والمجوهرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منها سجادة مصنوعة من 1.5 مليون لؤلؤة في قطر.. لماذا يُعتبر اللؤلؤ رمزًا كبيرًا في البلاد؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منها سجادة مصنوعة من 1.5 مليون لؤلؤة في قطر.. لماذا يُعتبر اللؤلؤ رمزًا كبيرًا في البلاد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).