2021/09/28 | 11:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الثلاثاء، ليسجل اعلى من 77 دولار مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.وارتفع خام البصرة المصدر لآسيا 1.08 وبنسبة تغيير بلغ نسبته 1.47% ليصل الى 77.74 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خام البصرة يرتفع فوق 77 دولاراً للبرميل المركز الخبري الوطني.

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