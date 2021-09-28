2021/09/28 | 11:12 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 | 11:05 صباحاً

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العمليات المشتركة تعلن نجاح خطة تأمين زيارة الأربعين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء نجاح الخطة الأمنية لزيارة الإمام الحسين.

وذكر إعلام القيادة، في بيان، أن "قيادة العمليات المشتركة أعلنت نجاح الخطة الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين، والتي تكللت بالنجاح بفضل من الله والقوات الامنية حيث تم تطبيق كافة الاوامر والوصايا الخاصة بالخطة الامنية للزيارة وتفعيل الجهد الاستخباري والخدمي من خلال فتح جوال خاص بقيادة العمليات المشتركة منذ اكثر من اسبوعين وبحضور شخصي من قبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري الذي اشرف بنفسه على سير العمل الامني ومساهمة خلية الاعلام الامني بتغطية الشعائر الدينية من خلال تسهيل عمل الاعلاميين من داخل وخارج العراق".

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