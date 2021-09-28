2021/09/28 | 11:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن اليونان ستشتري ثلاث فرقاطات من فرنسا، في إطار “شراكة استراتيجية” أكثر عمقا بين البلدين للدفاع عن مصالحهما المشتركة في البحر المتوسط.ويمثّل هذا الاتفاق “خطوة أولى جريئة نحو استقلالية استراتيجية أوروبية” حسبما أكد … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون: اليونان ستشتري ثلاث فرقاطات من فرنسا في إطار تحالف دفاعي جديد) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون: اليونان ستشتري ثلاث فرقاطات من فرنسا في إطار تحالف دفاعي جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).