2021/09/28 | 11:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملاأكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، إبرام العراق تعاقدات متعددة لتعزيز قدرات الجيش والقوة الجوية.وقال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "وفدا عراقيا ذهب الى روسيا برئاسة قائد الدفاع الجوي وجرى الحديث حول التعاقد لشراء منظومة S300 لكن توقف الامر".واشار الى ان" العراق لديه تعاقدات سابقة مع روسيا حول تجهيز لواء مدرع، باعتبار خبرة العراقيين اغلبها مع السلاح الروسي وخصوصا الدروع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعاقدات مع روسيا لتعزيز قدرات الجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعاقدات مع روسيا لتعزيز قدرات الجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).