2021/09/28 | 11:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سجلت المراصد الزلزالية في الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية صباح اليوم الثلاثاء، جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية.وذكر تقرير للهيأة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الهزة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السليمانية تسجل هزة أرضية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تسجل هزة أرضية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تسجل هزة أرضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).