الصحة تعلن نجاح خطتها الخاصة بزيارة الاربعين

2021/09/28 | 11:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطة الصحية التي وضعت لسلامة الزائرين تكللت بالنجاح حيث لم تسجل لدينا أي حالات صحية خطرة.

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