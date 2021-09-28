العراق: مصرع واصابة عائلة كاملة نتيجة حادث مروع

2021/09/28 | 11:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني في نينوى، بمصرع واضابة 5 اشخاص في حادث سير مروع قرب ناحية القيارة.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (28 ايلول 2021)، ان "حادث سير مروع اودى بحياة شخص واصابة زوجته وابنائه بجروح حرجة على طريق موصل - بغداد بالقرب من ناحية القيارة".

واضاف، ان "الحادث جرى اثر انقلاب سيارة مدنية تستقلها عائلة قادمة من العاصمة بغداد".

N.A

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