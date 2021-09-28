الصحة تعلن نجاح الخطة الخاصة بـ

2021/09/28 | 11:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطة تضمنت نشر سيارات الأسعاف على طول مسير الزائرين (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، نجاح خطتها الخاصة بالزيارة الأربعينية، مبينة أنه لم يتم تسجيل أي حالات صحية خطيرة خلال الزيارة.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الخطة الصحية التي وضعت لسلامة الزائرين تكللت بالنجاح، حيث لم تسجل لدينا أي حالات صحية خطرة"، مبينًا أن "الخطة شملت الكثير من المرافق وتضمنت نشر سيارات الأسعاف على طول مسير الزائرين إلى الإمام الحسين، إضافة إلى فرق علاجية في المواكب الحسينية التي تقدم الخدمات الصحية للزائرين".

وأضاف أن "هناك فرقًا رقابية على سلامة المواد الغذائية والمياه المقدمة للزائرين التي قامت بدورها في جميع مناطق تواجد الزائرين"، مشيرًا إلى أن "هناك جهودًا لدائرة صحة كربلاء وفرقها الصحية ومستشفياتها ومراكزها حيث تتم معالجة الآلاف من المرضى في المفارز الصحية المنتشرة في جميع المواقع، وهذا يدعو إلى الفخر وتقديم الشكر لدائرة صحة الكربلاء ودوائر الصحية المساندة وخاصة دوائر الصحة في المحافظات الجنوبية وحتى المحافظات الشمالية التي قدمت إمكانياتها".

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