2021/09/28 | 11:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أثنى رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله ،الثلاثاء ، على دور الحشد الشعبي في تأمين زيارة الأربعين.وأشاد يار الله، بعد زيارته إلى قيادة عمليات الفرات الأوسط والتقى باللواء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش يُثني على دور الحشد في تأمين زيارة الأربعين المركز الخبري الوطني.

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