الجيش يُثني على دور الحشد في تأمين زيارة الأربعين

2021/09/28 | 11:47 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني أثنى رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله ،الثلاثاء ، على دور الحشد الشعبي في تأمين زيارة الأربعين.
وأشاد يار الله، بعد زيارته إلى قيادة عمليات الفرات الأوسط والتقى باللواء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش يُثني على دور الحشد في تأمين زيارة الأربعين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأشاد يار الله، بعد زيارته إلى قيادة عمليات الفرات الأوسط والتقى باللواء […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش يُثني على دور الحشد في تأمين زيارة الأربعين المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش يُثني على دور الحشد في تأمين زيارة الأربعين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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