في حالة غريبة.. شاب يعترف بسرقة فتحات 'المجاري' في بغداد ويعلل السبب! (فيديو)

2021/09/28 | 11:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف شاب عراقي ببغداد وفي وضح النهار، بسرقة فتحات المجاري "المنهولات"، وذلك بسبب عوزه وفقره، وعدم توفر فرصة عمل له حسب تعبيره.

وذكر الشاب في حديث له لـ NRT عربية، الثلاثاء (28 ايلول 2021)، انه "من حقه ان يعيش بكرامة وبسسب عدم توفر عمل له فأتجه لهذا الطريق، قائلا انا املك ستوتة واقوم بسرقة (المنهولات)، وجمعها وبيعها بما لا يقل عن 240 الف دينار وبحسب الوزن".

واعرب، عن "غضبه بما يصفونه بمنصات التواصل الاجتماعي بانه (حرامي المنهولات)"، منوها انه "يسير على خطى ابائه، قاصدا بكلامه الحكومة وبعض الساسيين".

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