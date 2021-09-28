اسعار النفط تقفز فوق 80 دولاراً للمرة الاولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات

2021/09/28 | 11:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفز سعر خام برنت، اليوم الثلاثاء، فوق 80 دولارا للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وسط توقعات بارتفاع الطلب والمخاوف بشأن الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة الوباء.وصعد خام برنت بنسبة 0.8 في المئة في التعاملات … Readmore

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