المرصد السوري يكشف حصيلة القصف

2021/09/28 | 11:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن مصادر من مناطق النفوذ الإيراني غرب الفرات، قولها إن القصف الجوي الذي حصل الليلة الماضية في المنطقة، أدى إلى إصابة 12 شخصا على الأقل من الميليشيات الموالية لإيران، وهم من جنسية غير سورية.

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