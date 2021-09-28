العراق استورد من ايران بـ 3.8 مليار دولار خلال 6 أشهر: اكثر من العام الماضي بـ7% وأقل من 2019 بـ69%

2021/09/28 | 11:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت المديرية العامة للجمارك الإيرانية، يوم الاثنين، تصدير نحو 14 مليون طن من البضائع الإيرانية إلى العراق، خلال النصف الاول من العام بقيمة إجمالية بلغت 3.8 مليار دولار، وهو مايمثل ارتفاعًا بنسبة 7% عن العام الماضي، وانخفاضًا بنسبة 69% عن عام 2019.

وبحسب مدير عام الجمارك الإيراني، مهدي ميراشرفي، فإن “النصف الأول من العام الجاري، شهد وصول حجم التجارة الخارجية إلى 45 مليار دولار، لتسجل الصادرات الإيرانية نمواً بنسبة 47% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”.

وأوضح ميراشرفي، أن ” تصدير60 مليون طن من البضائع بقيمة 21 مليار و 800 مليون دولار، في النصف الأول من هذا العام، يعني زيادة 30 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي من حيث الوزن، و61 بالمئة من حيث القيمة”.

وحلت الصين في المرتبة الأولى، باستيراد 14 مليوناً و 800 ألف طن من البضائع، بقيمة 6 مليارات و500 مليون دولار، والعراق ثانياً بـ13 مليوناً و 900 ألف طن، بقيمة 3 مليارات و 800 مليون دولار، وتركيا في المرتبة الثالثة بواقع 7 ملايين ومئتي ألف طن من البضائع، بقيمة مليارين و 300 مليون دولار.

ونوه مدير عام الجمارك الإيراني، إلى أن الغاز الطبيعي المسال والميثانول والبولي إيثيلين، ومنتجات الحديد شبه المصنعة وسبائك الحديد والبروبان واليوريا والبنزين والقضبان الحديدية والكاثودات، كانت من أهم المنتجات الإيرانية المصدرة خلال الفترة الماضية.

وفي النصف الاول من عام 2020 شكلت الصادرات الايرانية إلى العراق حوالي 3.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 12 مليار دولار في عام 2019.

مايعني ان قيمة ما استورده العراق خلال النصف الاول من العام الجاري والبالغة 3.8 مليار دولار، تمثل ارتفاعًا بنسبة 7% عن النصف الاول من العام الماضي، وانخفاضًا بنسبة 69% عن عام 2019.

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