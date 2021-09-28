2021/09/28 | 12:01 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يطيح بقيادي “داعشي” في الانبار

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن القاء القبض على قيادي بتنظيم “داعش” الاجرامي شرق محافظة الانبار.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، ان “استخبارات اللواء الثاني في الحشد الشعبي القت القبض على قيادي في تنظيم داعش وفق مذكرة قبض رسمية في منطقة النعيمية ضمن قاطع عمليات شرق الانبار” .

وأضاف ان “عملية إلقاء القبض على الإرهابي المدعو( م ٠ ع ٠ ع ) والمطلوب ضمن المادة 4 إرهاب، جاءت بعد جمع المعلومات والتحري الدقيق لاستخبارات اللواء، وتم تسليمه للجهات المختصة لأخذ الإجراء المناسب بحقه”.

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