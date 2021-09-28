2021/09/28 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت شركة الطاقة الإماراتية دانة غاز، الثلاثاء، إن هيئة تحكيم دولية حكمت لها بمبلغ 607.5 مليون دولار في نزاع بشأن إمدادات الغاز مع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط.

ويتعلق النزاع بعقد بيع وشراء غاز مدته 25 عاما بين شركة نفط الهلال التابعة لدانة غاز والشركة الإيرانية، إذ تقول دانة غاز إنه لم يجر توصيل أي غاز.

وأما التعويضات التي حُكم بها، والتي تأتي في أعقاب حكم لصالح دانة في 2014، فهي للأعوام الثمانية والنصف الأولى من الاتفاق الممتد 25 عاما، والذي كان من المقرر أن يبدأ في 2005.

وقالت دانة غاز في بيان إنه تم تحديد جلسة استماع نهائية بشأن "مطالبة أكبر بكثير" للسنوات المتبقية، وهي 16 سنة ونصف السنة، في أكتوبر من العام المقبل في باريس، ومن المقرر أن يصدر قرار بهذا الشأن في 2023.

وأضافت أن المبلغ الحالي الذي حُكم به من شأنه أن يعزز بشكل كبير ميزانيتها العمومية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكم لصالح دانة غاز الإماراتية بمبلغ 607.5 مليون دولار في نزاع بشأن اتفاق مع إيران) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكم لصالح دانة غاز الإماراتية بمبلغ 607.5 مليون دولار في نزاع بشأن اتفاق مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).