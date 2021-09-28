لماذا تزيد حوادث الشغب على متن الرحلات الجوية؟

2021/09/28 | 12:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد عدد حوادث الركاب المشاغبين الذين تسببوا في اضطرابات على الرحلات التجارية زيادة مقلقة خلال العام الماضي.في الأسبوع الماضي فقط، أبلغت أطقم الرحلات الجوية عن أكثر من 100 حادثة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للحالات هذا العام إلى 4400.يقول بعض المسؤولين إن الأسباب تتعلق بإجبارهم على وضع الكمامات على الرحلات، بينما يقول آخرون إن السبب هو الإجهاد الناجم عن العودة إلى السفر بعد توقف طويل.مهما كان السبب، فإن أطقم الرحلات تضغط على السلطات للتحرك بسرعة لفرض عواقب وخيمة على الركاب

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